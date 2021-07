Vader vermoorde advocaat Derk Wiersum: "Mijn kind is weg, kapotgeschoten"

"Je kind is dood. En iedereen die zich daarbij niks kan voorstellen, zoveel te beter." Zo klonk de slachtofferverklaring van de 74-jarige vader van de doodgeschoten advocaat Derk Wiersum. De verklaring was een videoboodschap die van te voren was opgenomen, bij de tweede zittingsdag van de zaak werd de video getoond.

"Wanneer u zelf kinderen hebt, hebt u die al vroeg onderwezen waar het verkeerde pad is", vervolgt de vader. "Mijn kind is weg. Niet te vinden. Doorgestreept. Kapotgeschoten." Hij sluit de video af met een diepe zucht.

Wiersum werd in de ochtend van 18 september 2019 doodgeschoten toen hij van zijn woning naar zijn auto liep aan de Imstenrade in Amsterdam Buitenveldert.

Vermoedelijke daders

In de maanden na de moord op Wiersum werden Giërmo B. en Moreno B. opgepakt als vermoedelijke daders. Een derde verdachte, Anouar T., werd in november 2019 gearresteerd op verdenking van het leveren van de bij de voorbereiding en uitvoering gebruikte auto's. De inhoudelijke behandeling tegen T., die een neef is van Ridouan Taghi, volgt op een later moment.

De drie ontkennen betrokken te zijn bij de moord. Volgens hen voldoen ze onder meer niet aan het signalement van de daders. Toch ziet het Openbaar Ministerie voldoende bewijs. Naast digitale sporen is in de vluchtauto die bij de moord werd gebruikt, een witte Opel Combo , DNA gevonden van zowel Moreno B. als Giërmo B.. In het voertuig zijn ook bloedsporen van Wiersum aangetroffen.