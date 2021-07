Praktijk in Amsterdam moet deuren sluiten wegens tekort aan huisartsen

De problemen bij de Amsterdamse huisartsenzorg hangen al langere tijd in de lucht. Het piept en kraakt aan alle kanten bij de eerstelijnszorg. Nu zijn voor het eerst echt de gevolgen direct merkbaar voor een groot aantal patiënten in de stad.

Quin is een nieuwe grote huisartsenketen in Nederland. Het bedrijf wil de huisartsenzorg vergaand digitaliseren. In Amsterdam heeft Quin zes praktijken met 14.000 patiënten. Wie nu belt krijgt via een bandje te horen "Excuses vandaag zijn wij de hele dag gesloten." Na pas een minuut kunnen mensen op '1' drukken voor spoedgevallen. Overige patiënten - die geen spoedvraag hebben - worden verwezen naar de website van Quin.

Huisartsenzorg loopt vast

De sluiting van Quin mag met recht een nieuw dieptepunt worden genoemd, maar verrassen kan het niemand. Vele Amsterdammers zullen legio voorbeelden hebben van problemen bij hun huisarts: weken wachten op een afspraak of bij verhuizing geen nieuwe huisarts kunnen vinden, het zijn slechts enkele voorbeelden.

Eerder dit jaar beek al uit onderzoek van het AT5-panel dat de huisartsenzorg in de stad dreigt vast te lopen. Twintig procent van de praktijken in de stad had op dat moment de deuren voor nieuwe patiënten gesloten. Ook bleek er een groot tekort te zijn aan personeel en rijzen de vastgoedprijzen de pan uit. Een oplossing voor alle problemen is er nog verre van en dus moeten Amsterdammers rekening houden met de gevolgen.

Zorgvraag ook hoog

Quin wijst vooral naar een tekort aan huisartsen als oorzaak, maar ook is de zorgvraag erg hoog. "Mede door de vaccinatiecampagne en het feit dat we allemaal weer meer mogen en meer buiten de deur komen. Tegelijkertijd zijn door de vakantieperiode veel huisartsen op een welverdiende vakantie en werkt er een flink aantal van hen bij de GGD om de vaccinaties te begeleiden. Dit maakt het voor ons soms moeilijk om voldoende (invallende) huisartsen te vinden om onze praktijk te bemannen."

Spoedberaad

Vanwege de sluiting van Quin hebben andere huisartsenpraktijken, maar ook de Huisartsenposten Amsterdam (HpA) het op dit moment extra druk. De Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa), de Huisartsenkring Amsterdam/Almere (HKAA), Zilveren Kruis en de HpA hebben vorige week over de ontstane situatie spoedberaad gehouden, zo staat in een interne mail, die in handen is van AT5/NH Amsterdam.

Patiënten met acute klachten worden tijdens de sluiting van Quin verwezen naar een andere huisarts of moeten naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis gaan. Die laatste optie kost een patiënt wel honderden euro's, terwijl een huisartsenbezoek gedekt wordt door de basisverzekering. In de avonduren kunnen patiënten bellen met de huisartsenpost.