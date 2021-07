Wendy organiseert weer kermiswandeling voor ouderen: "Ze halen er energie uit"

Er is dit jaar opnieuw een wandeling voor honderd ouderen uit Hoorn. De drijvende kracht achter deze 'kermiswandeling' is Wendy Zeeman. De eerste editie van vorig jaar leverde volgens Wendy veel positieve reacties op. Dat zorgt ervoor dat ze ook nu weer met frisse moed aan de wandel gaat: "We moeten de ouderen niet vergeten."

Wendy Zeeman

"Het is zo'n lichtpuntje voor deze ouderen, ze hebben weer andere mensen om zich heen en weer andere praat", vertelt Wendy enthousiast. Ze wil honderd ouderen van verzorgingshuis Westerhaven meenemen voor een wandeling. Dat doet ze verdeeld in vier tijdblokken op woensdag 25 augustus en donderdag 26 augustus. Dat valt dit jaar dus niet in de traditionele kermisweek, omdat Wendy de drukte niet al te veel wil opzoeken vanwege corona. Vrijwilligers nodig Voor de wandeling zijn nog wel zo'n vijftig vrijwilligers nodig. "De eerste dag had ik al 44 aanmeldingen, maar ik heb er in totaal honderd nodig. Ik hoop het vol te krijgen." Op het platform 'Voor een mooie stad' plaatste ze een oproep voor mensen die willen meewandelen of willen zorgen voor muzikale entertainment op het terras. Naast een wandeling is er namelijk ook een versnapering onderweg. "We hebben een sponsor gevonden die ons trakteert op koffie en een gebakje op het terras. Zo ondersteunen we ook de lokale horeca", vertelt ze. Nog altijd blikt Wendy met een warm hart terug naar vorig jaar. Ze hoopt dit jaar opnieuw een gezellig dag te hebben. "Er zat zo'n smile op die gezichten, de grootste verhalen kwamen naar boven. Daar halen de ouderen weer energie uit. Even uit de sleur van het dagelijkse leven."