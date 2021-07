Aantal coronabesmettingen neemt weer toe in West-Friesland

Het aantal mensen dat in de afgelopen week positief testte op corona neemt in alle zeven West-Friese gemeenten toe . Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

In totaal kregen 277 West-Friezen een positieve testuitslag. De stijging is het hoogst in de gemeente Koggenland. Daar waren 202,2 besmettingen per 100.000 inwoners. Dat komt erop neer dat 46 mensen een positieve testuitslag kregen.

In de andere gemeenten neemt het aantal besmettingen ook toe. Stede Broec heeft relatief het laagste aantal besmettingen per inwonersaantal. Daar werden veertien inwoners positief getest op corona.

Geen ziekenhuisopnames

De afgelopen week is er volgens het RIVM niemand in West-Friesland overleden aan corona en zijn er ook geen ziekenhuisopnames geweest.

Een woordvoerder van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn zei eerder tegen NH Nieuws dat ze alert zijn op de stijging van het aantal besmettingen. "Het gaat nu vooral om jongeren tussen de 18 en de 24 jaar. Die zijn wel besmet en hebben misschien wat klachten, maar belanden niet in het ziekenhuis. Maar we houden goed in de gaten wat er straks gaat gebeuren na de vakantieperiode", aldus woordvoerder Marjolein Beijne.