SOS Dolfijn krijgt 'kijkbassin' voor beter zicht op dieren: "Leerzaam voor bezoekers"

SOS Dolfijn krijgt een bassin met glazen wand op de nieuwe locatie bij landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Met dit 'kijkbassin' hebben dierverzorgers meer zicht op de dieren onder water. "Voor bezoekers is het een bonus. Zij kunnen de dieren en de verzorging op afstand goed bekijken", zegt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn.

Naast de zorgbassins komt er in het nieuwe centrum ook een educatief centrum over dolfijnen, bruinvissen en andere walvisachtigen in de Noordzee. De bouw van het walviscentrum in Anna Paulowna vordert gestaag.

De contouren van de bassins ofwel 'ziekbedden' voor onder meer bruinvissen zijn duidelijk zichtbaar. Van den Berg is trots: "Een van de bassins hebben we hoger laten maken, zodat we een glazen wand kunnen plaatsen en meer zicht hebben op de dieren."

Op het water kijken

Van den Berg: "Bij de voormalige opvang in Harderwijk konden we eigenlijk alleen op het water kijken. Met de glazen wand zien we straks ook hoe de dieren zich onder water gedragen. Als ze kramp hebben of ander afwijkend gedrag vertonen, zien we dat sneller. Als ze verder opknappen kunnen ze naar het tweede, grotere bassin."