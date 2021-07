Tientallen elektrische fietsen gestolen op Amsterdam IJburg: "Ik heb mijn lesje geleerd"

"We zien eigenlijk dat er vanaf mei een behoorlijk aantal fietsendiefstallen hebben plaatsgevonden", vertelt een woordvoerder van de politie. "Vooral elektrische fietsen en bakfietsen. We hebben het over zeventien in de maand mei, dertien in de maand juni, en in deze maand, juli, ook al dertien."

Goed vast

Een fietsster vertelt dat het haar zelf ook is overkomen. "Het was mijn schuld eigenlijk. Ik heb hem niet goed op slot gezet." Bang dat het nog eens gebeurt is ze niet, want ze gebruikt nu twee sloten. "Ik heb mijn lesje geleerd hoor. Deze wordt niet meer gestolen. Ik zet hem echt goed vast."

Er wordt nog verder onderzoek door de politie gedaan. Eerder zijn er al twee groepen verdachten opgepakt. "Eentje had een Oost-Europese achtergrond en een groep met personen konden we terugbrengen wat meer in de wijk zelf", vertelt de woordvoerder.

Busje

Toch is het gevaar dus nog niet geweken. De politie vermoedt dat de diefstallen vooral in de late avond en de nacht plaatsvinden en dat er gebruik wordt gemaakt van een busje.

De politie wijst er verder op dat er bij sommige diefstalverzekeringen een gratis GPS-tracker zit. Door zo'n tracker konden agenten eerder drie elektrische bakfietsen terugvinden.