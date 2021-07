Drie keer in paar weken tijd brand gesticht bij bakkerij Baraka: één aanhouding

Voor de derde keer in slechts een paar weken tijd is er brand gesticht bij bakkerij Baraka in IJmuiden. De eigenaar van de bakkerij, die op de Planetenweg zit, gaat aangifte doen. Er is inmiddels een man aangehouden.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat met behulp van een getuige die een signalement afgaf, een 57-jarige man uit IJmuiden is aangehouden. De man wordt verdacht van brandstichting.

Op een foto is te zien dat de bakkerij wat schade aan het raam heeft. Het glas is gebarsten en er is een flinke zwarte veeg te zien. Baraka zelf is niet bereikbaar.

Volgens een wijkagent is er de afgelopen tijd al vaker geprobeerd de bakkerij in brand te steken. Wanneer dat precies gebeurd is en of de 57-jarige man daar wat mee te maken heeft, kan de politie niet zeggen. De zaak wordt onderzocht en er wordt aangifte gedaan.