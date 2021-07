Texelse jongeren tussen 12 en 18 jaar krijgen vandaag eerste coronavaccinatie

Er wordt vandaag geprikt in TXL Sporthal in Den Burg. De jongeren krijgen op 17 augustus hun tweede prik, dat gebeurt dan in het gemeentehuis in Den Burg.

Diegenen die op deze dagen niet beschikbaar zijn voor een vaccinatie op Texel, kunnen hun prik na afspraak halen op een van de andere vaccinatielocaties van GGD Hollands Noorden.

Weken op rij kende Texel geen enkele besmetting, maar vorige week werden in een week tijd tien Texelaars positief getest. Tussen 6 en 12 juli zijn 27 nieuwe besmettingen geteld. Toch denkt de GGD niet dat er grote aantallen mensen tegelijk besmet zijn geraakt: "Ons beeld op Texel is dat er geen specifieke clusters zijn. Overal in de regio en in Nederland neemt het aantal besmettingen fors toe. Texel maakt daar geen uitzondering op en loopt wat dat betreft mee in de lijn. Het is niet te traceren of het met toerisme te maken heeft."

Vaccinatiegraad

Aan het begin van deze maand hebben alle volwassenen boven de 18 jaar op Texel, die dat wilden, op het eiland de tweede prik gekregen. Het is nog niet bekend wat de uiteindelijke vaccinatiegraad van het eiland is; op dit moment zijn alleen de cijfers van de leeftijdsgroepen 45-65 jaar en 65+ op gemeenteniveau bekend. Het RIVM verwacht deze of volgende week met cijfers te komen over de vaccinatiegraad per gemeente voor de jongere doelgroepen.