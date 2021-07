Fietswrakken moeten veld ruimen: Weespers kunnen fiets straks weer kwijt

Weesp gaat aan de slag met het fietsparkeerprobleem waar veel bewoners last van hebben. De komende tijd worden veel verwaarloosde fietsen weggehaald. Daardoor zou er ruimte moeten ontstaan voor andere fietsen.

Door veel fietsen op straat in het centrum of bij het station is het voor Weespers vaak maar moeilijk om een plekje te vinden. De oorzaak: veel 'weesfietsen' en fietswrakken die al langere tijd een plekje innemen.

Daarom worden de komende tijd veel verwaarloosde fietsen weggehaald. Dat gebeurt op drukke plaatsen, zoals het centrum of het station van Weesp. De gemeente verwacht dat door het weghalen van de wrakken er weer genoeg ruimte komt voor Weespers om een fiets te parkeren. "Met deze aanpak hoopt de gemeente Weesp begaanbaar te houden voor fietsers én wandelaars", aldus de gemeente.

Naast de echte wrakken gaat Weesp ook 'weesfietsen' weghalen. Dat zijn fietsen die nog een redelijke staat hebben, maar niet meteen gebruikt kunnen worden of al zichtbaar lang niet gebruikt zijn doordat ze bijvoorbeeld al erg lang op dezelfde plek staan. Al deze fietsen worden eerst gemarkeerd met een sticker. Als ze er twee weken later nog staan, haalt de gemeente ze ook weg.

Naar Amsterdam

De weesfietsen worden na het weghalen overigens niet meer opgeslagen in Weesp zelf, maar op het fietsdepot van Amsterdam.

Dat maakt het voor Weespers van wie de fiets ten onrechte is weggehaald wel een stuk lastiger om de fiets weer terug te krijgen. De fiets op het depot ophalen kostte altijd al geld, maar dat is nu dus ook niet meer naast de deur.