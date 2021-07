Vakantiestress in Diemen: is testuitslag op tijd binnen voor vlucht naar Corfu?

Ze wil er geen drama van maken, maar Madeleine Pelle uit Diemen heeft vandaag flink last van vakantiestress. Morgen om 17.00 uur vliegt ze met haar gezin naar Griekenland, maar het is nog maar de vraag of haar 17-jarige dochter de uitslag van haar PCR-test dan al binnenheeft. "Ik ben in de aanloop naar een vakantie nog nooit zo gespannen geweest."

Madeleine Pelle tijdens een eerdere vakantie op Corfu - Eigen foto

De vakantie op het eiland Corfu was al voor de coronacrisis geboekt. "Het is al drie keer uitgesteld", vertelt Madeleine. Omdat zij, haar man en haar moeder al twee prikken hebben gehad, komen zij het land wel in. "Maar mijn dochter krijgt haar tweede prik pas na de vakantie." De kosten zijn het probleem niet: wie dit jaar in de maanden juli en augustus op vakantie wil, mag zich op kosten van de overheid laten testen. Griekenland eist een negatieve PCR-test van maximaal 72 uur oud of een negatieve antigeen-test van maximaal 48 uur oud. Omdat de uitslag van een antigeen-test veel sneller bekend is, besloten Madeleine en haar dochter die te laten doen. "Maar er was geen plek meer", vertelt ze. PCR-test Voor een PCR-test kon ze vanochtend nog wel worden ingeboekt bij Spoedtest, al waarschuwt dat bedrijf dat de uitslag van zo'n test 24 tot maximaal 36 uur op zich kan laten wachten. Mocht het inderdaad anderhalve dag duren, is de test voor niets geweest, want dan is het vliegtuig al onderweg naar het Griekse vakantie-eiland.

Een medewerker van Spoedtest erkent dat het druk is en dat sommige geteste vakantiegangers daardoor wat langer dan gebruikelijk op hun uitslag moeten wachten. Toch leidt de drukte er vooralsnog niet toe dat het bedrijf moet breken met de belofte dat geteste mensen de uitslag van hun PCR-test binnen 36 uur binnenhebben, aldus de medewerker. Dat is anders bij het bedrijf Lead Healthcare, dat in Noord-Holland samenwerkt met zo'n vijftien testlocaties, waaronder die van BENU-apotheken. Nadat meerdere reizigers hadden geklaagd dat ze door de vertraagde testuitslag op kosten waren gejaagd, besloot dat bedrijf tijdelijk geen nieuwe boekingen in te plannen.

Toch houdt Madeleine hoop dat de uitslag op tijd binnen is. "Een medewerker vertelde dat er twee keer per dag busjes naar het laboratorium rijden - de eerste om 12.00 uur - en dat ook onze test daarbij zou zitten. In het gunstigste geval hebben we morgen om 12.00 uur de uitslag, maar om 13.30 uur vertrekt de taxi."

Quote "Wij kunnen het wel ophoesten, maar niet iedereen heeft dat geld" Madeleine Pelle

Mocht haar dochter onverhoopt zonder negatief testresultaat op Schiphol aankomen, zullen ze op het vliegveld alsnog een antigeen-sneltest laten doen. "Dat kost tachtig euro", aldus Madeleine. "Wij kunnen dat wel ophoesten, maar niet iedereen heeft dat geld." Alleen gevaccineerd Grieks café in De spanning die Madeleine in aanloop naar haar vakantie ervaart, wordt versterkt door de steeds veranderende regelgeving. "Er lijkt steeds iets bij te komen." Zo maakte Griekenland gisteren bekend dat alleen volledig gevaccineerde mensen welkom zijn in onder meer restaurants en cafés. "Mijn dochter zei dat ze dan wel op het terras zou gaan zitten als wij binnen zitten, maar gelukkig wordt het goed weer." En mocht het toch een keer regenen, hoopt Madeleine dat restaurants het door de vingers zien. "Omdat ze bij ons gezin hoort."