Petitie tegen sluipverkeer splijt Bakkum: 'knip' valt niet bij iedereen lekker

Een plan om de Bakkummerstraat in tweeën te knippen om zo een autoluw dorp te realiseren, veroorzaakt in Bakkum flink wat rumoer. Een groep inwoners is een petitie gestart, en inmiddels is er door tegenstanders ook een tegenpetitie begonnen. Als NH Nieuws met een aantal buurtbewoners in gesprek gaat, ontstaat er een verhitte discussie op straat. De emoties lopen hoog op.

Inwoners, verenigd in het Comité Bakkum Autoluw, ergeren zich aan het vele verkeer dat door de Bakkummerstraat rijdt, een weg die je - grofweg - vanuit de Egmonden door het dorp naar Castricum brengt. In een petitie stellen ze voor om een aantal knips in straten in Bakkum aan te brengen om zo meer eenrichtingswegen te krijgen. 'Bakkum half-om-half' noemen ze het voorstel. De knip midden in de Bakkummerstraat - de hoofdstraat - is het meest ingrijpende voorstel. Ze willen hiermee het verkeer dwingen om óm het dorp heen te rijden, via de Van Haerlemlaan. De lokale Fietsersbond steunt de petitie, want als fietser kom je op de Bakkummerstraat in de verdrukking. "Je moet tussen de auto's door manoeuvreren", stelt de Bakkumse Mia Wijten van de Fietsersbond. "Ik wil het mensen niet moeilijk maken omdat ze om moeten rijden. Ik wil dat het doorgaand verkeer hier niet meer langskomt."

Voor- en achterkant flyer Comité autoluw Bakkum - NH Nieuw

Niet in beeld De woordvoerder van het Comité Bakkum Autoluw heeft in een interview bij NH Nieuws haar kant van het verhaal verteld. Naderhand wilde ze niet meer herkenbaar in beeld te zien zijn, en dat het interview niet gebruikt zou worden. "Door de reacties op dit plan voel ik me niet veilig in mijn woonomgeving. Ik lig daar wakker van."

De petitie stuit op weerstand en onbegrip bij andere - vooral geboren en getogen - Bakkummers. Zo zien een aantal bewoners van de Bakkummerstraat het namelijk helemaal niet zitten dat er straks omgereden moet worden om thuis te komen. "Wij zien geen probleem. Zeker sinds het hier 30 kilometer is geworden, de weg versmald is, alleen bestemmingsverkeer er mag rijden en de bus hier niet meer door heen gaat", stellen Ellen Weisscher, Ron Bleeker en Maik van der Voort. Verhitte discussie en tegenpetitie Wanneer de voor- en tegenstanders elkaar, tijdens de opnames van NH Nieuws, op straat treffen ontstaat er een verhitte discussie, die uiteindelijk toch in enige vrede eindigt. De beide kampen besluiten na de zomer met elkaar verder in gesprek te gaan. Wel is er dit weekend een petitie tégen de eerste petitie gestart. 'Op zich geen slechte gedachte om sluipverkeer te weren, maar om Bakkum rücksichtslos door tweeën te delen, zodat het dorp een 'doodlopende weg' dreigt te worden, is absurd', meldt de indiener. De tegenpetitie is de eerdere petitie op dit moment in steunbetuigingen voorbijgestreefd. Gemeente Een woordvoerder van de gemeente laat in een reactie weten bekend te zijn met de verschillende standpunten onder Bakkummers. "Er wordt al langer over de verkeerssituatie gesproken, en dat blijven we ook met alle betrokkenen doen." "Op korte termijn kunnen we wel paaltjes plaatsen als snelheidsremmers, als dat een wens is." Voor de langere termijn wijst de gemeente naar het Integraal Verkeersplan dat in de maak is. "We zoeken uiteindelijk naar de beste oplossing voor Bakkum."