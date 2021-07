Groot personeelstekort in horeca: "Als er één besmet is, moet bijna iedereen in quarantaine"

Fiets je door de stad, dan zal het je vast zijn opgevallen: veel cafés zijn nog steeds gesloten. En dat terwijl ze net weer open mochten. Een reden is het oplopende aantal besmettingen, met name onder jongeren, die vaak in de horeca werken, waardoor veel horecazaken zonder personeel zitten. "Eén werknemer was besmet en toen moest iedereen die met haar had gewerkt in quarantaine."

Gijs-Jan van Leeuwen, voorzitter van studenteneetcafé 'Skek, kent het probleem maar al te goed. Door één besmetting moest zijn café in elk geval twee dagen dicht. "Iedereen die met de besmette werknemer had gewerkt of op het terras had gezeten, moest in quarantaine. Uiteindelijk waren we bang dat ook anderen besmet zouden raken." Daarom besloot Van Leeuwen dat het beter was dat iedereen zich liet testen. "We zijn toen twee dagen dicht gegaan, zodat we er zeker van konden zijn dat iedereen met een negatieve test ging werken."

Schaarste in personeel

Meer mensen aannemen zou dan een oplossing kunnen zijn, maar dat blijkt niet zo makkelijk. "We merken dat er een schaarste is in nieuw personeel", zegt Van Leeuwen. Koninklijke Horeca Nederland laat weten dat bijna elke zaak in de stad in meer of mindere mate te maken heeft met een personeelstekort.





Ook Pieter Mendelts van Gollem's Proeflokaal merkt het tekort en sluit daarom zijn zaak voor een aantal dagen per week. "Dit jaar was heel onzeker, omdat het steeds niet duidelijk was wanneer we weer open mochten", vertelt Mendelts, "Tijdens de laatste lockdown dacht iedereen dat we in december misschien weer open mochten, maar dat werd maanden later. Toen zijn er veel mensen uitgestroomd."

Studenten en expats