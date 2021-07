Grote Markt krijgt geen testlocatie voor Testen voor Toegang

Er komt geen coronatestlocatie op de Grote Markt. Het vanuit de Haarlemse horeca breed gedragen verzoek is door Stichting Open Nederland verworpen. “Er zijn al twee testlocaties in Haarlem aanwezig op minder dan twintig minuten rijden,” meldt de stichting en dus is een locatie naast 'Lauwtje' niet nodig.

De initiator van het plan is Hildo Makkes van der Deijl van de Haarlemse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland. Eerder reageerden andere horeca-eigenaren positief op het plan. Via een Haarlemse horeca-appgroep, waar Van der Deijl zijn plan voor een testlocatie in postte, kreeg hij van veel horeca-eigenaren positieve geluiden.

Stichting Open Nederland organiseert in opdracht van VWS een landelijk netwerk van testlocaties voor sociale en culturele activiteiten. Uitgangspunt is dat mensen zich in de buurt van hun woonplaats kunnen laten testen.

Toch ziet de stichting een testlocatie in het centrum van Haarlem niet ziet zitten. "Op dit moment is het voor 90% van de Nederlanders mogelijk om zich binnen 20 minuten per auto op een testlocatie te zijn." Volgens de organisatie zijn er in Haarlem al twee testlocaties aanwezig en hoeft er dus geen locatie te komen in het centrum.

Weer tegenslag

Na de nieuwe maatregelen die afgelopen zaterdag zijn ingegaan is dit een nieuwe tegenslag voor de horeca. Dat Testen voor Toegang sinds die nieuwe maatregelen voorlopig niet meer kan, maakt volgens Van der Deijl niet zoveel uit. “Zo’n locatie had er best kunnen komen ook als straks de regels weer minder streng worden.”

Daarnaast kunnen mensen die een sportevenement bezoeken, zich nog wel laten testen via Testen voor Toegang. Zij blijven nu aangewezen op de locatie aan de Jan Krimpenweg in de Veerpolder of de Hendrik Figeeweg in de Waarderpolder.