Kinderen gered uit auto's na benarde situaties

De hulpdiensten hebben in 24 uur vijf kinderen uit vervelende situaties bevrijd in IJmuiden. Twee jonge kinderen werden uit een auto gehaald toen hun ouders op het strand waren. Drie andere kinderen zaten achterin een andere auto toen de dronken bestuurder slingerend over de weg reed. De politie IJmond is er erg van geschrokken.

Een oplettende voorbijganger zag gistermiddag dat er twee kleine kinderen versuft in een dichte warme auto zaten en belde direct de politie. De politie en ambulance kwamen snel naar de auto toe en tikte een ruitje in om de kinderen van 1 en 2 jaar oud te bevrijden. De politie schrijft op Facebook dat de kinderen niet veel langer in de situatie hadden moeten zitten.

De ouders van de kinderen kwamen na een tijdje terug van het strand. "De ouders waren in eerste aanleg vooral boos, vanwege het kapotte raam. Via een camera hielden ze de kinderen in de gaten", schrijft de politie. De ouders zijn aangehouden. De crisisdienst van Veilig Thuis kwam naar het bureau en met de kinderen ging het tegen die tijd een stuk beter.

Klemgereden

Ook vanmorgen zijn er kinderen uit een auto bevrijd. De politie kreeg te horen dat een melder een auto had klemgereden. "Dit omdat de auto nogal slingerend reed. De melder had gelukkig de sleutels uit het contact gehaald." Bij de man zaten drie kinderen in de auto.

De blaastest sloeg uit en de bestuurder moest mee naar het politiebureau om daar nog een blaastest te doen. Ook dit verhaal is doorgegeven aan Veilig Thuis.

De politie schrijft dat het met alle kinderen goed gaat.