Aantal horecazaken weer even dicht door corona: 'Deze zaken hebben jonger personeel'

Weer stillere terrassen op de Botermarkt, Klokhuisplein en Lange Herenstraat door gesloten horecazaken. Dit keer niet vanwege overheidsmaatregelen, maar door besmette personeelsleden en quarantaineverplichtingen.

"Dit is natuurlijk echt ontzettend vervelend", zegt Roemer-eigenaar Jan Mreijen. "Ik heb 22 man personeel rondlopen. Zeventien van hen hadden vorige week tegelijk gewerkt met een besmette collega die zich uit voorzorg had laten testen. Zij konden allemaal vijf dagen in quarantaine. Met vier man opengaan, is niet te bolwerken."

Virus uit zaak elimineren

Iets verderop op het normaal zo bruisende Klokhuisplein was het afgelopen weekend een stuk rustiger door een dichte Van Beinum. "Vanaf vrijdag kwamen de berichten over positieve testen bij het personeel bij mij binnen", vertelt Gijs Brands mede-eigenaar van de brasserie. "Even hebben we nog overwogen om toch proberen open te gaan, maar dat was niet te doen. We moeten nu het virus uit de zaak elimineren en woensdag met frisse moed er tegenaan gaan."

Tekst gaat door onder de foto.