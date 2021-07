Moordzaak Wiersum extra beladen na aanslag op De Vries: "Je kan het niet los van elkaar zien"

Onder toezicht van zwaarbewapende marechaussees startte vanochtend in de beveiligde rechtbank op Schiphol de inhoudelijke behandeling van de strafzaak rond de moord op advocaat Derk Wiersum. Het proces is extra beladen door de aanslag op Peter R. de Vries vorige week. "Je kan het niet los van elkaar zien."

"Je zou kunnen zeggen dat heeft er niets mee te maken, want dit proces gaat over de moord op advocaat Derk Wiersum. Maar je hebt het over de advocaat van de kroongetuige, Nabil B., Peter R. de Vries was de vertrouwenspersoon van Nabil B. en eerder werd de broer van kroongetuige Nabil B. vermoord", vertelt Saskia Belleman, rechtbankverslaggever van De Telegraaf.

De Vries raakte vorige week zwaargewond bij een moordaanslag in de Lange Leidsedwarsstraat. Als hem dat niet was overkomen, was hij waarschijnlijk ook vandaag bij het proces aanwezig zijn geweest. "Peter R. de Vries heeft zich in deze zaak niet onbetuigd gelaten van kritiek en was daarbij betrokken op die manier als journalist", aldus Katelijne den Hartog van het Openbaar Ministerie. "Hij was ook woordvoerder en vertrouwenspersoon van diezelfde kroongetuige waarvan Derk Wiersum advocaat was. Een echt beladen dag."

Uitvoerders

Het Openbaar Ministerie is er van overtuigd dat de verdachten Giërmo B. en Moreno B. de uitvoerders zijn van de moord op Wiersum. Zij werden in de maanden erna aangehouden, maar ontkennen er iets mee te maken te hebben. Ze zeggen onder meer dat zij niet voldoen aan het signalement van de daders. Het Openbaar Ministerie ziet dat anders. Zo is er onder meer dna van de verdachten gevonden in de auto's die bij de moord zijn gebruikt.

"Net als het OM gaan de meeste mensen ervan uit dat de aanslag komt uit de hoek van Ridouan Taghi, die staat terecht in het proces Marengo", aldus Belleman. "En die heeft heel veel te vrezen van de verklaringen van kroongetuige Nabil B. Als je de kroongetuige kan raken door eerst zijn broer en daarna zijn advocaat te vermoorden, dan kan je die kroongetuige uitschakelen misschien, je kan hem in ieder geval beïnvloeden. Dat is de gedachte die er hoogstwaarschijnlijk achter zit."

Proces laten uitstellen

De advocaten van de verdachten probeerden vandaag het proces te laten uitstellen, omdat zij vinden dat verschillende getuigen, onder wie Nabil B., nog gehoord moeten worden. De rechtbank wees die verzoeken af, waarna de zaak halverwege de middag inhoudelijk toch van start ging. De rechtbank heeft vijf dagen voor de zaak uitgetrokken. Morgen gaat het proces verder.