Zaans Museum neemt afscheid van directeur-bestuurder Eltink

Sinds 18 januari 2021 trad Nikola Eltink in de voetsporen van haar voorganger directeur Jan Hovens , maar vanaf vandaag treedt ook zij af. In een persbericht laat het Zaans Museum weten dat Eltink vanwege veranderende omstandigheden door de coronacrisis aftreedt. "In goed overleg met de Raad van Toezicht heeft Eltink haar taken per heden neergelegd", laat het museum weten.

De reden voor het precieze vertrek van Nikola Eltink is niet precies bekend. De huidige omstandigheden van Eltink zouden reden hebben gegeven tot haar vertrek. "Wegens veranderende omstandigheden door de coronacrisis zijn de prioriteiten voor het profiel van de directeur-bestuurder verschoven", laat het Zaans Museum weten. "De Raad van Toezicht betreurt het vroegtijdige vertrek van Eltink."

Waarnemend directeur Marieke Verweij geeft aan niet meer informatie te kunnen geven, dan in het algemene persbericht is aangegeven. Verweij zal per vandaag de lopende zaken van het museum oppakken.

'Proefdraaien in het donker'

Directeur Eltink begon haar functie op een bijzonder moment, waar voor Eltink nieuwe deuren openden, bleven de deuren van het Zaans museum nog even gesloten. Eerder liet zij aan mediapartner RTV Zaanstreek weten: "Het was een beetje proefdraaien in het donker."

Op 5 juni dit jaar heropende Eltink het museum samen met de 10-jarige Tygo. Want toen zij op 18 januari aan de functie begon voorzag zij niet dat de heropening van de musea langer zou duren. "Toen was nog het idee dat de musea weer op 19 januari open zouden gaan. Dus ik dacht: dat kan niet mooier. Ik begin een dag daarvoor om even rond te kijken. Dat was dus niet, haha."

De visie van Eltink was ook duidelijk. Zo werd er achter de schermen hard gewerkt aan een nieuwe installatie rondom Claude Monet, die werken van hem zouden projecteren. "Verder willen we het museum zijn van de Zaanstreek, samen met het Molenmuseum en het Museum van Tijd. Maar ook met culturele instellingen in de stad zelf", aldus Eltink.

Financiële problemen

Eerder gaf ex-directeur Jan Hovens aan dat de tussentijdse heropening op 1 juni dit jaar- nog voor de daarna volgende heropening van Eltink- directe kosten met zich meebracht. "Ik heb hele dubbele gevoelens bij de opening vandaag. Aan de ene kant ben ik verschrikkelijk blij dat er weer mensen komen, maar aan de andere kant gaan de kosten onmiddellijk weer omhoog bij de opening." Het kostenplaatje werd daarbij ook in serieuze overweging genomen. "Het wordt nog een flinke rekensom om hier financieel goed uit te komen."

De financiële problemen lagen in mei 2020 ook aan de oppervlakte. De kosten werden destijds- in de beginfase van de Corona- door heersende maatregelen flink opgedreven. "We staan in de overlevingsmodus nu en hebben grote financiële problemen." Hovers benadrukte destijds ook de rol van de vrijwilligers - waarvan vele ouder zijn en in de corona-risicogroep vallen- die het museum draaiend houden. "Daar ben je ook verantwoordelijk voor."