Videogame levert 1,3 miljoen euro op: "Het lijkt wel een 1 april-grap"

Wim van Trigt, eigenaar van een videospellenzaak in Haarlem, leest vol ongeloof de nieuwsberichten over een Nintendo-game dat in Amerika een recordbedrag heeft opgeleverd . Een ongeopende gamecartridge uit 1996 van Super Mario 64 is voor 1,56 miljoen dollar (ruim 1,3 miljoen euro) op een veiling verkocht.

“Het lijkt wel 1 april”, grapt Van Trigt. “Wat een gekkenhuis. Je koopt dat spelletje normaal voor een paar tientjes.” Zelf verkoopt hij al zo'n 31 jaar videogames, oude spelcomputers en alles wat ermee te maken heeft. In de winkel liggen honderden spellen en staan tientallen opgestapelde dozen. “Het mooiste vind ik als iemand met een hele doos vol spullen binnenkomt. Dan zit er altijd wel iets waardevols tussen.”

Maar een echte goudmijn zit er volgens de Haarlemmer niet tussen. “Het spel met de meeste waarde dat ik heb is een game waar voor het eerst een soort porno in voorkwam. Dat is heel oud en werd gespeeld op de Atari 2600. Verder is het allemaal niet zoveel waard.”

Hebzucht

Hoe het kan dat het spel in Amerika zoveel geld heeft opgebracht, is nog niet bekend. Volgens Van Trigt kan dat verschillende oorzaken hebben. “De game schijnt in originele staat te zijn. En het kan een aparte uitgave zijn waar er maar een paar van zijn gemaakt. Misschien is het een eerste versie, of zit er een fout in. Er zijn altijd mensen die dat willen hebben waardoor de waarde stijgt. Net als met munten en postzegels. Het is een soort hebzucht.”

Wim zegt zelf ook nog wel een 'gek spelletje' in huis te hebben liggen. Bekijk de video hieronder: