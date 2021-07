Teleurstelling bij eigenaar van Texels enige discotheek om weer te moeten sluiten

"Het is heel zuur", vervolgt eigenaar Maurice de Groot. "We hadden een pracht van een zomer voorbereid met diverse artiesten. Hoewel de extra richtlijnen voor best wat uitdagingen zorgden, hebben we ze nageleefd. Testen voor toegang, personeel getest, extra mensen bij de deur om de apps te checken. Ik vind het - zacht gezegd - niet zo aardig van de overheid dat wij nu weer dicht moeten. Het aantal ziekenhuisopnames en ic-opnames neemt niet toe tot op heden en nu moeten we weer dicht omdat het aantal besmettingen oploopt."

Grootste café

Vorig jaar toverde Maurice De Toekomst om tot 'grootste café van Texel', dat heeft dit jaar weinig zin. "De gemeente wil echt wel meedenken, dat is het niet. Maar vorig jaar mochten we wel de hele nacht open. Nu moeten we om twaalf uur dicht. Iedereen zit om elf uur nog op de terrassen. We hebben het afgelopen week al wel geprobeerd om eerder open te gaan, maar dan komen er een man of tien en dan heb je vijftien man personeel rondlopen. Dat heeft geen enkele zin. Dan kunnen we beter dicht blijven en hopen dat er nog iets versoepeld wordt. Een deel van mijn medewerkers kan ik nog inzetten bij Onder de Pomp, maar ik ontkom er niet aan om weer mensen voorlopig naar huis te sturen."

Maurice probeert ondanks de zoveelste tegenslag positief te blijven. "Ik blijf hopen op een klein beetje versoepelingen per 13 augustus, dan zou ik tenminste nog twee weekenden los kunnen gaan. Tot die tijd gaan we onze uiterste best doen bij Onder de Pomp. Daar is het dan weer geen enkel probleem om om twaalf uur dicht te moeten, daar loopt het de hele dag door", besluit Maurice.