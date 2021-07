Frans Hals Museum koopt topstuk met 'Haarlems feestje' uit 17e eeuw

Het Frans Hals Museum in Haarlem heeft een 17e-eeuws topschilderij weten te bemachtigen. Het gaat om het werk Elegant gezelschap in een Hollandse Renaissancezaal van Dirck Hals en Dirck van Delen uit 1628.

Volgens het museum, dat het schilderij 'een topstuk' noemt, is het werk een typisch voorbeeld van het genre 'vrolijk gezelschap'. Dat type schilderij was in de jaren 1620 en 1630 erg populair in Haarlem. Dirck Hals, de jongere broer van Frans, was hierin gespecialiseerd.

Het schilderij toont feestende jongeren, die modieus zijn uitgedost en is het eerste werk van de twee schilders dat in handen komt van een Nederlands museum.

"Het aangekochte werk is bovendien de grootste en meest gedetailleerde samenwerking en illustreert de bijzondere plek die Haarlem innam als broedplaats van vernieuwing in de 17de-eeuwse Hollandse schilderkunst", stelt het Frans Hals Museum.

Roofkunst

Voor vaste bezoekers van het Frans Hals Museum is het werk van Hals overigens niet nieuw. Van 1948 tot 2019 viel het al te zien, hoewel het toen in bruikleen was van het Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

In 2019 werd het schilderij teruggegeven aan de nabestaanden van de Joodse kunstverzamelaar Jacob Lierens. Hij verkocht het werk op 1941 op een veiling, vlak voordat zijn bedrijf werd overgenomen door de nazi's en hij en zijn vrouw werden gevangen gezet in kamp Westerbork.

Eigen middelen

Het museum heeft geld gekregen van fondsen en particulieren om het kunstwerk aan te schaffen. Hoeveel dat kostte, wil het Frans Hals Museum niet zeggen. "Onze budgetten als door de gemeente gesubsidieerd museum, dat ook geen aankoopsubsidie krijgt van de gemeente, zijn te klein om van eigen middelen zo’n topstuk te kunnen kopen. Met steun van externen hebben we dit kunstwerk toch voor de collectie van de stad Haarlem en Nederland kunnen verkrijgen."