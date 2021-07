Bouw elektriciteitsstation op Strandeiland begonnen: "Belangrijk om heel IJburg van energie te voorzien"

Op het IJburgse Strandeiland in Amsterdam is de bouw van een groot elektriciteitsstation begonnen, dat heel IJburg van energie moet voorzien. Wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninck sloeg vanmorgen de eerste paal. Of eigenlijk stak ze de stekker erin. Letterlijk.

Op het nu nog kale, opgespoten Strandeiland aan de noordkant van IJburg worden achtduizend woningen gebouwd. Het duurt nog even voordat de eerste steen wordt gelegd. Wel is vast begonnen met de bouw van een groot elektriciteitsstation. Wethouder Marieke van Doorninck startte de werkzaamheden door een grote nepstekker aan te sluiten. "Wat we hier doen, en wat vaak nog wel eens wordt vergeten als je een wijk bouwt, is in plaats van eerst de huizen bouwen wij eerst zorgen dat de elektriciteit op orde is."

Binnenstad ontlasten

En niet alleen voor die achtduizend nieuwe woningen, maar voor heel IJburg, zegt directeur energietransitie van uitvoerder Liander, Daan Schut. "Deze locatie is belangrijk om heel IJburg van energie te kunnen voorzien. Maar ook om de binnenstad te kunnen ontlasten. In de binnenstad van Amsterdam staan heel veel elektriciteitsstations, maar die zitten langzaam vol. Dit station gaat ervoor zorgen dat we een heel stuk van de binnenstad ontlasten, waardoor daar weer extra energie op de stations gezet kan worden."