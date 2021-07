Grapperhaus: "We doen alles om te zorgen dat RTL Boulevard weer live kan gaan"

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) wil dat RTL Boulevard zo snel mogelijk weer live op televisie te zien is. Het programma werd dit weekend afgelast uit vrees voor een aanslag. Dat meldt de NOS .

Volgens demissionair minister Grapperhaus is hij het hele weekend bezig geweest om met een oplossing te komen en benadrukt dat het hele land achter de makers staat. RTL en Grapperhaus streven er naar om dat uitzending van maandagavond door te laten gaan. Om dit mogelijk te maken is er meer beveiliging ingeschakeld.

Raketwerper

Gisteravond kon het programma niet doorgaan omdat de politie berichten had onderschept waarin stond dat criminelen mogelijk een raketwerper of automatische wapens wilden gebruiken voor een aanslag op de studio nabij het Leidseplein in Amsterdam.

Hoewel de uitzending technisch gezien door kon gaan, aangezien er extra veiligheidsmaatregelen waren genomen, koos RTL ervoor om het team wat rust te geven. "Nederland is een vrij land en onafhankelijke media zijn essentieel voor het functioneren van onze rechtstaat. We blijven vechten om die rol te vervullen, zeker ook met RTL Boulevard", las een statement van de zender.

Aanslag De Vries

Misdaadjournalist Peter R. de Vries werd afgelopen dinsdag neergeschoten op de Lange Leidsedwarsstraat. Dat gebeurde kort na de uitzending van RTL Boulevard. Over de toestand van De Vries is nog weinig bekend.

Verdachten Delano G. en Kamil E. werden kort na de aanslag aangehouden en zitten vast in alle beperkingen. De vermoedelijke schutter Delano G. zou volgens meerdere bronnen de neef zijn van een kopstuk uit de bende rondom Taghi.