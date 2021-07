Burgemeester Van den Hengel vermaakt zich in Opmeer en verhuist

Na zijn eerste week als burgemeester van Opmeer is Gerard van den Hengel (57) alleen nog maar enthousiaster geworden over zijn functie. Hij werd op 1 juli geïnstalleerd en beëdigd tot burgemeester van de gemeente. "Ik heb al verschillende mensen ontmoet en mooie initiatieven gehoord", vertelt Van den Hengel.

Van den Hengel is niet onbekend binnen de politiek. Zo was hij eerder waarnemend burgemeester in Borne en wethouder in Barneveld. Ook was hij vier jaar Statenlid van Gelderland. Maar Opmeer was voor hem wel nieuw.

In zijn korte periode als burgemeester is hij al veel op pad geweest in de gemeente. Hij ging bijvoorbeeld uit eten in Hoogwoud, ging langs bij de sportvelden en bracht een bezoekje aan de kermis. Zo maakte hij kennis met verschillende inwoners. "De West-Friezen heb ik ervaren als open mensen, recht voor hun raap, harde werkers, maar er is ook zeker tijd voor plezier. Daarbij valt het mij op hoe zorgzaam ze zijn voor elkaar."

"Wanneer iemand een half jaar geleden Opmeer tegen mij had gezegd, dan had ik het niet gekend, maar West-Friesland kende ik natuurlijk wel." Van den Hengel zag een vacature voorbijkomen voor burgemeester in Opmeer en is toen komen kijken in de gemeente.

Opmeer is een kleine gemeente en dat betekent dat Van den Hengel zelf veel met portefeuilles bezig zal zijn. "De veiligheidsportefeuille is van mij en dat is een behoorlijke verantwoordelijkheid."

Hij vindt het van belang dat mensen veilig en gelukkig in de gemeente kunnen wonen. "Ik wil graag verbinden, mensen met elkaar, maar ook de gemeente en de samenleving." Daarom vindt hij rust in het gemeentehuis ook belangrijk. "In de zin dat wij stabiel aan zaken kunnen doorwerken en dat financieel alles op orde is."

Ondertussen is de nieuwe burgemeester ook bezig met het leren kennen van zijn collega-burgemeesters in West-Friesland. Ook dat is essentieel, benadrukt hij. "Omdat ik er vanuit ga dat we uiteindelijk met elkaar en met hetzelfde doel aan tafel zitten. Daarnaast is het fijn dat we elkaar kunnen bijstaan waar nodig."

Toekomst

Momenteel woont Van den Hengel nog in het Gelderse Barneveld, maar op en neer reizen hoeft hij straks niet meer, want hij heeft een huis gekocht in Opmeer. De vele uren die hij nu nog in de auto doorbrengt, vindt hij een beetje zonde van zijn tijd. "Met het huis ben ik dan ook erg blij. Het is belangrijk om na je werk even een plek te hebben om tot rust te komen."

De komende periode wil Van den Hengel graag verder bouwen aan de gemeente. "Er moet nog wat tijd overheen gaan voordat ik concreter antwoord kan geven op waarin zich dat gaat uiten, maar ik ben gemotiveerd en ik heb er zin in. Ik denk dat ik hier goed op mijn plek ben."