Kustbus Petten-Den Helder rijdt toch weer, maar veel hangt af van aantal reizigers

Even zag het er naar uit dat de kustbus dit jaar niet meer zou rijden tussen Petten en Den Helder. De buslijn die in de zomermaanden langs de kuststrook in de Noordkop rijdt, zou niet meer rendabel zijn. Dankzij de gemeenten Den Helder en Schagen kon hij gisteren toch rijden. Of dat in 2022 zo blijft, hangt af van het aantal reizigers die het nu krijgt.

De kustbus is een speciale buslijn van Connexxion die rijdt in de regio Noord-Holland Noord. Naast het traject Petten-Den Helder zijn er ook twee bussen in Bergen en Castricum. Rendabel zijn de bussen geen van allen, maar het doel erachter is om het autoverkeer langs de kust te verminderen. In Bergen en Castricum kon de bus alsnog rijden dankzij een subsidie van de betreffende gemeenten, nu kan dat ook in de Noordkop. Gisteren was de eerste rit.

Volgens Kees de Wit van de Schager Ondernemersvereniging hangt veel af van het aantal reizigers dat de bus deze zomer te verwerken krijgt. Zijn dat er net zoveel als vorig jaar - heel weinig, volgens een chauffeur kwam dit door de moeilijke verkrijgbaarheid en hoge prijs van de kaartjes, zo zei hij vorig jaar in het Noordhollands Dagblad - dan is het volgend jaar afgelopen. "Maar hopelijk gaat het goed en kunnen we erop gaan bouwen", zegt De Wit.

Attractie

Hij vervolgt: "Een ding is zeker: nu rijdt hij. Het vermindert het verkeer in de kuststrook en de reizigers zien met deze bus het gebied van een andere kant. Het is letterlijk een attractie om met de kustbus mee te gaan. Zo ga je met de wind mee en met de bus terug."

De bus (lijn 851) rijdt van 11 juli tot en met 21 augustus vijf keer op een dag. In tegenstelling tot vorig jaar kan nu ook tegen regulier tarief met de ov-chipkaart worden gereisd. Daarnaast kan online een voordelige familiekaart worden gekocht waarmee je onbeperkt kan reizen.