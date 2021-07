Eerste elektrische bussen rijden volgend jaar door 't Gooi: zo zien ze eruit

Als de oude groene dieselbussen van Connexxion volgend jaar worden vervangen door een elektrisch en wit exemplaar met de naam van moederbedrijf Transdev erop, wordt 't Gooi volgens de provincie Noord-Holland de eerste regio waar het busvervoer 'uitstootvrij' is.

Dat was al langer een wens van de provincie: het openbaar vervoer moet duurzamer en schoner, 't Gooi is als eerst aan zet, later volgen de andere Noord-Hollandse regio's. "Het wordt steeds drukker op de weg. Dat betekent dat we slimme keuzes moeten maken om te zorgen dat de hele provincie goed én veilig bereikbaar blijft. Met deze stap laten we zien dat duurzaamheid tot de kern van ons beleid hoort. Het zijn mooie bussen zonder uitstoot. Een schone bus is fijn voor reizigers, voor de omwonenden en voor ons milieu", zegt gedeputeerde Jeroen Olthof.

Nieuwe dienstregeling

Waar de bussen dus nog even op zich laten wachten, geldt vanaf deze week wel de nieuwe dienstregeling al. Heel veel grote veranderingen zijn daarin niet te zien: de meesten werden afgelopen januari al doorgevoerd, omdat door de gevolgen van het coronavirus de bussen al leger werden.

De komende tijd worden er nog wel vernieuwingen doorgevoerd. Zo komen er betere verbindingen met de Utrechtse Uithof en Amsterdam-Zuid. Vanaf eind volgend jaar gaat ook de snelle HOV-bus door 't Gooi rijden tussen Huizen en Hilversum.