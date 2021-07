Geen strafrechtelijk onderzoek na lekken naam nieuwe burgemeester

Het is niet duidelijk wie de informatie heeft doorgespeeld naar de pers, maar het lekken van zulke informatie is strafbaar. Toch ziet het Openbaar Ministerie geen reden om de zaak verder te onderzoeken. De vertrouwenscommissie is het daar niet mee eens. Bij het gerechtshof van Amsterdam is er daarom een klacht ingediend tegen dit besluit. Dat nu gaat onderzoeken of die beslissing juist is.

Vraagtekens

Voorzitter Maya Bolte van de vertrouwenscommissie zet grote vraagtekens bij de argumentatie van het Openbaar Ministerie. "Ik mag daar niet veel over zeggen, maar het lijkt wel alsof er helemaal geen onderzoek is gedaan. Pas na tien weken komen ze met dit besluit. Dan verwacht je wel iets meer dan wat we nu te horen krijgen."

Het Openbaar Ministerie wil na vragen van NH Nieuws wel vertellen waarom er besloten is om geen strafrechtelijk onderzoek te doen. Volgens woordvoerder Tine Zwiers van het Openbaar Ministerie is het vrijwel onmogelijk om te achterhalen wie de dader is. Zo zijn er meer dan veertig mensen die de beschikking hadden over de vertrouwelijke informatie.

Ook is de vergadering meerdere keren geschorst zodat de informatie over de nieuwe burgemeester gedeeld kon worden. Dat kon mondeling maar ook via telecommunicatie. Bovendien konden de raadsleden het pand verlaten, naar binnen en buiten lopen. Verder zijn er geen concrete aanwijzingen in de richting van een kleiner aantal personen. "Het instellen van een strafrechtelijk onderzoek zal onder deze omstandigheden naar alle waarschijnlijkheid geen zicht bieden op een concrete verdachte", aldus de woordvoerder.