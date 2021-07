Nog nooit raakten zo veel provinciegenoten op één dag besmet met corona

Volgens Lameris krijgen we nu de rekening van de versoepelingen: "De cijfers stijgen enorm. Het meerendeel van de nieuwe besmettingen is nu te zien bij jongeren tussen de zestien en achttien jaar. Veel daarvan zijn nog niet gevaccineerd of hebben nog te kort geleden hun prik gehad", vertelt ze.

Verreweg de meeste besmettingen komen, zoals ook voor de rest van het land geldt, voor onder jongeren. "We hebben heel veel jongeren die de afgelopen weken helemaal zijn losgegaan met feestjes of zonvakanties naar Spanje of Portugal", vertelt Irma Lameris, woordvoerder van de GGD Gooi en Vechtstreek waar de dagrecords ook aan diggelen zijn.

Viroloog van het Amsterdam UMC en OMT-lid Menno de Jong pleitte er gisteren nog voor dat alleen het vaccinatie- en herstelbewijs geen toegang meer mag geven tot festivals of club.

"Altijd testen is een stuk veiliger. Vaccinatie beschermt niet honderd procent tegen een infectie. Het werkt wel goed tegen een ernstige infectie, maar voor een milde of asymptomatische infectie werkt het wat minder", aldus De Jong bij AT5.

Doorsijpelen naar kwetsbare bevolking

De Jong is bang dat de besmettingen, die nu vooral onder jongeren plaatsvinden, toch doorsijpelen naar de kwetsbare bevolking. " Natuurlijk zijn die gevaccineerd, maar we zitten wel met een deltavariant waartegen de vaccins toch wat minder beschermen. Ook zijn de meeste kwetsbaren begin dit jaar al gevaccineerd, waardoor de bescherming mogelijk ook al een beetje afloopt. Ik maak me er wel zorgen over, dat mogelijk de ziekenhuisopnames gaan stijgen."

Vooralsnog lijken de ziekenhuisopnames nog mee te vallen. In Noord-Holland zijn gisteren vijf mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat is iets hoger dan het gemiddelde van de afgelopen dagen. Niemand overleed aan de gevolgen van het virus.