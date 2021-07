Zorgen om code rood: "Kunnen Duitsers dan nog naar ons op vakantie?"

De coronacrisis heeft nu nog geen effect op de populariteit van de kustplaatsjes in Noord-Holland. Ook deze zomer zitten de hotels grotendeels vol, vertelt Lana Lemmens, directeur van Zandvoort Marketing. "De Duitsers komen nog gezellig en dat is fijn. Qua hotelbezetting doet Zandvoort het hartstikke goed. Misschien is de verhouding iets anders dan normaal, misschien dat er normaal iets meer Duitsers zijn."

Ook in de gemeente Bergen, waaronder de kustplaatsen Bergen aan Zee, Castricum aan Zee, Egmond aan Zee en Schoorl vallen, loopt het goed, zegt woordvoerder Dorine Van der Meij: "Ik heb geen signalen dat er minder bezetting op de campings is."