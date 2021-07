Geen Veerplas Festival op 24 juli: "Misschien gaan we verplaatsen"

Het Veerplas Festival in Haarlem gaat op 24 juli niet door. Voor het uitverkochte dancefestival is volgens de organisatie geen ruimte meer door de nieuwe coronamaatregelen van de regering. "Het is niet ons besluit. Dat het festival niet door kan gaan, is ons vrijdag opgelegd", verwijst een van de organisatoren, Bart Geleijnse, naar de persconferentie.

Geleijnse weet nog niet wat dit betekent voor de 6.000 bezoekers die een ticket hebben gekocht. Daarvoor is het te vroeg dag. "We konden het festival zelf in ieder geval nu niet meer door laten gaan. Dan hadden we een deel van kaartkopers moeten laten komen en de rest niet. En welk deel dan? Bovendien hadden we mensen moeten laten zitten bij een dancefeest. Dat gaat niet."

Leveranciers

De organisatie denkt nu aan een aantal opties. Heel misschien komt er op 24 juli nog een nieuwe variant op een festival. Maar daar is het wel heel kort dag voor. Maar er zijn misschien toch leveranciers die die dag verschijnen, dus mogelijk dat de organisatie daar nog iets om heen gaat bouwen. "Een B-variant, maar dan als iets nieuws", zegt Geleijnse.

Zitfestival

Dit eventuele feest geldt niet als vervanger van het Veerplas Festival. "Ik vind het niet fair dat we de oorspronkelijke ticketkopers die 35 euro hebben betaald, een zitfestival voor duizend bezoekers kunnen voorschotelen."

Een andere optie is dat het Veerplas Festival wordt verplaatst naar later dit jaar. Daarover treedt de organisatie in overleg met de gemeente. "Wij vinden het leuk om mensen toch iets te bieden. Misschien is iedereen in september gevaccineerd en kan het dan wel." En anders verhuist het Veerplas Festival naar volgend jaar.