Automobilist richt ravage aan in Oude Dorp: "Ik dacht nog, wat een mongool!"

Een 34-jarige automobilist uit Amsterdam heeft gisteravond een ravage aangericht in de Dorpsstraat in het Oude Dorp van Amstelveen. De man verloor de macht over het stuur, terrasgangers kwamen met de schrik vrij.

Volgens de politie verkeerde de man 'onder invloed' en wordt hij vandaag verder verhoord. Dan moet ook duidelijk worden of de Amsterdammer te hard heeft gereden of dat er iets anders de oorzaak was van het ongeluk.

Bizarre snelheid

Het ongeluk gebeurde rond 23.30 uur gisteravond, vlakbij ijssalon Gia Gelato. Eigenaar Tawros Aslanjan zag het gebeuren. "Ik stond toen buiten en draaide me om. Ik zag op dat moment de auto met, voor mijn gevoel, met een bizarre snelheid de bocht omkomen en tegen de boom knallen. Ik zei nog tegen anderen: wat een mongool!" Het had ook anders kunnen aflopen, hij had mijn zaak of die van Café Thijs kunnen raken, blikt Aslanjan terug.

Op het moment van het ongeluk zaten er nog enkele bezoekers buiten op het terras van het café. Eigenaar George Thijs: "Twee of drie klanten zaten nog buiten. De rest zat binnen voetbal te kijken. Ze zijn ontzettend geschrokken natuurlijk." Thijs zelf was op dat moment niet aanwezig. "Ik kwam pas rond middernacht aan, maar zag wel dat het een enorme ravage was. Gelukkig stonden er bijna alleen nog maar wat lege tafels buiten."

