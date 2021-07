Laatste 'zomerkermisdag': 'We rijden met een brede glimlach uit Den Helder weg'

Na zo'n vijftien maanden lang op slot te hebben gezeten, mocht de zomerkermis in Den Helder als één van de eerste grote kermissen van dit seizoen doorgaan. Na tien dagen genoten te hebben, eindigt de kermis om 23:00 vanavond. "Zoals je ziet is er genoeg klandizie. We zijn heel tevreden, er zijn gezellige mensen en we hebben mooi weer gehad", vertelt Carlos Stuy van kermisorganisatie Den Helder.