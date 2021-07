Telstar-trainer Andries Jonker spreekt van 'nuttige wedstrijd' na ruime nederlaag

"Het was de keuze om weer een oefenwedstrijd te laten lopen of tegen een eredivisieclub spelen", reageert Jonker in NH Sport na het afgelasten van duels met Hollandia, Jong Ajax en Jong Heerenveen. "Toen hebben we gekozen om te spelen. Cambuur is in deze fase een maatje te groot. Dat bewijst de uitslag ook."

Problemen achterin

Ondanks de grote uitslag zag Jonker ook genoeg goede dingen. "We hadden elf corners, denk ik. Dat betekent dat we niet alleen maar op onze eigen helft zijn geweest. We zijn verdedigend wel kwetsbaar door het vertrek van Kopershoek, El Yaakoubi en daarvoor Benamar. Dat moeten we echt gaan opvangen. Dat kan met deze jongens of er komen er nog één of twee bij. Op het middenveld en voorin gaan we er wel uitkomen."