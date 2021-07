Herman Brood wordt twintig jaar na overlijden nog steeds gemist: "Een trieste dag"

Fans en familieleden legden vandaag bloemen op de plek waar Brood de dood vond. "Het is nog steeds een gemis. Herman Brood heeft een groot gedeelte van mijn leven uitgemaakt en dat was ik ineens kwijt", vertelt een aanwezige. "Daar heb ik het heel erg moeilijk mee gehad, ik ben een tijdje zoekende geweest, ook naar andere bands. Maar dat is nooit meer teruggekomen."

Uniek in zijn soort

Herman Brood was een rockster pur sang. Hij was de zanger in de band The Wild Romance. Oud-bandleden verzamelden vandaag ook bij het Hilton.

"Het is niet dat ik er iedere dag mee op sta, maar ik mis hem wel", vertelt Otto Cooymans, één van de oud-bandleden en toetsenist. "Toen het niet meer ging zoals hij wilde, op de manier zoals hij het wilde. Wilde hij het niet meer, dat heb ik dapper gevonden, de laatste tijd."

