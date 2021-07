Alter ego Lady Galore redde Sander: "Dat klinkt lekker dramatisch, maar is echt zo"

Lady Galore, het alter ego van Sander den Baas, straalt als een diamant wanneer zij zich in de fenomenale 'dragwereld' bevindt. Sander deelde zijn verhaal in het boek 'Glitters maken alles beter'. Voor hem is zijn alter ego een manier om om te gaan met depressies, zijn turbulente verleden en dient het als vorm van zelfacceptatie. "Drag kwam in mijn leven en ik dacht: 'wow, ik heb eindelijk iets gevonden waar ik heel goed in ben'. Alles viel op zijn plaats", vertelt hij op NH Radio.

Lastig vond Den Baas het niet om zijn verhaal te delen, maar de reacties op het boek zijn verdeeld. "Niet mijn hele familie vond het lastig. In mijn gezin was het vooral lastig. Mijn moeder kan er niet mee omgaan. Mijn vader accepteert mij compleet."

Pijnlijke reactie

Wanneer Den Baas aan zijn ouders vertelt dat hij homoseksueel is, blijkt dat zij dit niet kunnen accepteren. "Ja, toen werd ik op straat gezet. Ik was toen vijftien." Een dakloos bestaan volgde, tot dat hij werd opgevangen door ouders van vrienden van school.

In Den Helder groeide Den Baas op in een marinegezin, wat volgens hem niet altijd makkelijk was. "Dat was pittig", vat Sander samen: "Mijn opa zat bij de marine, mijn vader zat bij de marine en ik werd schoonheidsspecialist."

Lang droeg hij zijn verleden met zich mee, tot hij in Amsterdam in aanraking kwam met het uitgaansleven, kroegen, clubs en de dragqueens tegenkwam.

'Glitter verdooft pijn'

Nu Den Baas in Amsterdam woont en zich thuisvoelt in zijn alter ego Lady Galore, vond hij het tijd om zijn verhaal te delen. Hij vertelde zijn persoonlijke verhaal aan Suzanne Mensen, die het voor hem opschreef in 'Glitter maakt alles beter'.

En dat de titel aansluit op zijn levenswerk, bleek te kloppen. Drag en de bijhorende glitters sleepten hem door zijn depressies en zware periodes heen. "Glitter maakt alles beter is een term van de drag. Als je met je make-up bezig bent en er zit ergens een vlekje of een dingetje, dan zeggen wij altijd 'ah doe er maar wat glitter op, want dat maakt het beter'. "

In onderstaande video vertelt Sander den Baas zijn persoonlijke verhaal op NH-radio tijdens de podcast Lunchroom.