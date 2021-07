Zaankanters kamperen op steenworp afstand van eigen huis

Op verschillende plekken in de provincie kunnen dit weekend mensen kamperen in parken in eigen buurt. Ook in Zaandam bij het In 't Veldpark staat een buurtcamping met veel tenten. "Sommige mensen kamperen op 500 meter van hun eigen huis", lacht campingbeheerder Lisa van Tongeren.

De bedoeling van het weekend is om mensen in hun eigen buurt kennis te laten met anderen. "Mensen ontmoeten die je in het dagelijks leven niet zo snel zou ontmoeten in eigen kring. Dat maakt het leuk", zegt Van Tongeren. "Die mensen kom je de volgende keer weer tegen in de supermarkt. Dan zeg je toch eerder 'hallo, hoe gaat het?'"

Buitje

"We hebben één buitje gehad. Maar ja, het zou geen camping zijn als dat niet gebeurt", zegt een vrijwilliger. Een ander: "Iedereen is vrolijk omdat de vakantie gaat beginnen. Het is heel gemoedelijk."

Gisteravond was de bonte avond en werd er gezongen. Marjolijn (foto) had het naar haar zin, vertelt ze al zittend aan tafel. "Er was zelfs een campingband."

Tekst loopt door onder de foto