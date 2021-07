Pascal Jansen 'maakt zich niet ongerust' over interesse in zijn spelers

AZ-trainer Pascal Jansen maakt zich geen zorgen over een mogelijk vertrek van Marco Bizot, Calvin Stengs of Myron Boadu. Hij gaf na het oefenduel met Anderlecht (1-1) aan vooral blij te zijn met de komst van Vangelis Pavlidis.

"Hij is een heel interessante speler voor ons", zegt Jansen over de Griekse aanvaller. "Het is een jonge speler met enorm veel potentie."

Spelers in de belangstelling

Voor doelman Bizot zou er interesse zijn van Olympiakos. Jansen maakt zich niet druk. "Zijn status is heel eenvoudig: hij heeft op dit moment nog vakantie. Volgende week zondag moet hij zich melden en daar ga ik nog steeds vanuit."

Ook Stengs en Boadu staan in de belangstelling. "Daar maak ik me niet ongerust over. Op dit moment staan ze bij ons onder contract. Er is niks concreets te melden en ik concentreer mij gewoon op de spelers die hier zijn."