Woningen Haarlemmerdijk tijdelijk ontruimd wegens gaslek

De politie kreeg de melding rond 09.30 uur. Toen zij ter plaatse kwamen roken zij een sterke gaslucht, waarna de brandweer werd gealarmeerd.

Daarop werd besloten om meerdere woningen in de straat te ontruimen. Onderzoek wees uit dat een verward persoon de gaskraan in een van de woningen had opengedraaid. Rond 11.45 uur kon de gaskraan worden dichtgedraaid.

De verwarde persoon had medische hulp nodig en is overgebracht naar een ziekenhuis.