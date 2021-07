Oefening Korps Mariniers zorgt voor onrust in Volendam

In Volendam is vanavond reuring ontstaan toen in de haven, waar veel mensen op dat moment zaten te eten, ineens vier boten van het Korps Mariniers aan kwamen varen. Volgens een woordvoerder van de Marechaussee gaat het om een oefening.

De angst zat er wel goed in: mensen zijn vooral angstig na het nieuws dat de studio van RTL Boulevard is ontruimd vanwege een ernstige dreiging.

In het dorp gingen wilde geruchten over het leger dat met getrokken geweren door de haven zou trekken, maar dat bleek al snel niet het geval.

In een eerdere versie van dit artikel werd gesuggereerd dat het om een onaangekondigde oefening ging. Dat klopt niet: de oefening werd door de Koninklijke Landmacht op 7 juli in een brief bekendgemaakt.

Dat was overigens wel later dan gebruikelijk, omdat de betreffende eenheid was vergeten de oefening aan te melden. De Koninlijke Landmacht bood daarvoor op voorhand zijn excuses aan.

De gemeente Edam-Volendam was op de hoogte van de oefening en is akkoord gegaan met de activiteiten, zo wordt in de brief benadrukt.