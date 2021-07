Amsterdam NL V Outsiderwear Festival koppelt gevestigde kunstenaars met creatieve 'outsiders'

Deze maand vindt op negen locaties in Amsterdam het Outsiderwear Festival plaats. Tijdens het project zijn ''outside'' kunstenaars, bijvoorbeeld met een mentale beperking, gekoppeld aan een al gevestigde naam op het gebied van mode, streetwear of kunst. Samen hebben zij een collectie gemaakt die samenkomt in onder andere tentoonstellingen.

Een outsider kunstenaar heeft bijvoorbeeld een mentale of fysieke beperking, een psychische kwetsbaarheid of een daklozenachtergrond. Voor hun kunst is steeds meer aandacht, maar de wereld van outside kunstenaars komt zelden samen met de reguliere creatieve industrie. Daar brengt Outsiderwear verandering in, door deze tweedeling te doorbreken en te verbinden.

Maxivine en Aadesokan

Dat merkt Maxivine, een kunstenaar die samen met Aadesokan helemaal uit Nigeria is gekomen voor het festival. ''Ik denk dat het belangrijk is dat artiesten als hij een podium krijgen, en voor artiesten als ik is het ook een kans om met artiesten zoals hij te werken.'' Het resultaat van deze inclusieve samenwerking is te zien bij Droog Amsterdam, één van de negen locaties die gedurende Outsidewear Festival te bezoeken is.

Quote ''Ayse werkt zo vanuit haar intuïtie en dat vind ik heel cool om te zien'' Bas Kosters

Op een andere locatie, bij Outsider Art Galerie, zijn de kleurrijke en levendige sprookjescreaties van Ayse Somuncu en Bas Kosters te bewonderen. Met veel trots kijken zij terug op het project, dat ongeveer twee jaar in beslag heeft genomen. De kunstenaars hebben veel van elkaar geleerd, aldus Bas. ''Ayse werkt zo vanuit haar intuïtie en dat vind ik heel cool om te zien.''

Bas Kosters en Ayse Somuncu

Initiatiefnemers Wieger Windhorst en Jan Hoek zijn op het idee gekomen omdat zij jarenlang op hun Bruin Parry pastte, hun buurjongen ''die niet als iemand met downsyndroom genoemd wil worden''. Hij is ontzettend getalendeerd en maakt prachtige kunst, aldus Wieger. ''Dat gunnen wij iedereen, om met een outsider te werken.'' Voor het festival zijn veertien duo's van bekende designers en outsiderkunstenaars bij elkaar gebracht.