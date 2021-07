Kapper bruut mishandeld na verkeersruzie: "Hij was zó sterk"

Een doodnormale dag veranderde gisteren in een nachtmerrie voor kapper Roland Rosmalen. Vlak voor zijn zaak in Wormerveer ontstond een gespannen situatie na een aanrijding. Een vrouw mocht van de kapper schadeformulieren invullen in zijn zaak, maar kreeg onenigheid met een 32-jarige man. Die werd uiteindelijk agressief en viel zowel de vrouw als de kapper aan. Het resultaat voor Roland: een zware hersenschudding en drie breuken in het gezicht.

In eerste instantie lijkt er niet heel veel aan de hand. Er komt een agent kijken bij het verkeersincident, maar die vertrekt niet al te lang daarna. "Maar ik had nog steeds het gevoel dat het niet goed zat", vertelt de kapper. Dat gevoel blijkt juist: de man en zijn twee vrouwelijke metgezellen stellen zich agressief op en willen ook de zaak betreden. Dat weigert Roland en hij probeert de deur dicht te doen. "Maar hij was zó sterk."

Klappen op het hoofd

De man weet binnen te komen en deelt direct een paar slagen uit, in het gezicht van Roland. Die valt op de grond waar hij nog meer klappen incasseert. Hij probeert te vluchten, maar dat lukt niet. Even later verlegt de man zijn aandacht naar de vrouw. Die slaat hij ook in het gezicht en hij trekt haar aan haar haren. Ondertussen filmt één vrouw alles met haar telefoon.

Op de aanwijzingen van de kapper kan de politie de dader inrekenen. De politie bevestigt het incident en zegt dat de 32-jarige man nog steeds vast zit. Op dit moment probeert de politie uit te zoeken wat er precies is gebeurd. Roland heeft vanmiddag de recherche op bezoek gehad.

Nog veel vragen

Nu is hij thuis, en ligt hij op bed met een zware hersenschudding. Hij heeft drie breuken in het gezicht: twee in het jukbeen en één bij zijn slaap. Er is contact geweest met het vrouwelijke slachtoffer, een klant van de kapper. Zij heeft minder verwondingen, maar is wel erg geschrokken. Roland kan er nog niet over uit en zit vol vragen. "Is mijn zaak straks nog wel een veilige plek?" Hij heeft het nu nog niet, maar gaat op een later moment camera's ophangen in zijn zaak. Daarnaast heeft hij aangifte gedaan tegen de man, maar ook tegen de vrouw die filmde.