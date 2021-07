Fraaie goals bezorgen Ajax oefenzege op Paderborn

Ajax was de bovenliggende partij in Oldenzaal en dat resulteerde in de 38e minuut in de 2-0. Doelman Jay Gorter bediende Tadic aan de linkerkant, waarna de linksbuiten knap doorspeelde op de vrij staande Kudus. De Ghanees omspeelde de keeper van Paderborn en schoot via een verdediger raak.

Ander team in de tweede helft

Na rust waren er veel wisselingen bij Ajax. Alleen Gorter en verdediger Perr Schuurs maakten de negentig minuten vol. Een van de invallers was de Braziliaan Danilo. Met een heerlijk schot zorgde de spits na een klein uur voor de 3-0.

