Rob Bruintjes stapt na twintig jaar uit de Blaricumse gemeenteraad

Met zijn ruim twintig jaar ervaring in de Blaricumse gemeenteraad is Rob Bruintjes niet meer weg te denken uit de lokale politiek. Maar deze week liet Bruintjes weten uit de raad te stappen. In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag licht hij zijn keuze toe.

In 2019 belandde de boomlange Bruintjes door een zeer ernstige bacteriologische aandoening in het ziekenhuis, waar hij gedeeltelijk door verlamd raakte en in een rolstoel kwam. Toch bleef hij tijdens zijn herstelperiode, voor zover dat kon, werken in de raad. "Maar met mijn gezondheid gaat het op dit moment goed, maar ik kan nog steeds niet lopen", licht hij toe.

Dit, in combinatie met het overlijden van zijn vrouw vorige week, was voor hem de doorslag om het raadswerk neer te leggen. "Zij was mijn steun en toeverlaat, waardoor ik een heleboel dingen kon doen", zegt hij tegen NH Gooi Zaterdag.

Twintig jaar

In 2002 belandde Bruintjes in de Blaricumse raad. Eerst voor de partij Hart voor Blaricum, maar in 2016 richtte hij het Democratisch Alternatief Blaricum op. Hiermee kwam hij met twee zetels in de gemeenteraad. Eerder dit jaar brak de nummer twee Ramona Beemsterboer met het DAB, waardoor Bruintjes alleen verder ging.

Bruintjes kijkt met plezier terug op deze twintig jaar in de raad. "We hebben een stormachtige tijd gehad. We hebben een mooie tijd gehad."

Hoewel Bruintjes uit de raad stapt, blijft hij op de achtergrond wel actief voor het Democratisch Alternatief Blaricum. Maar wie zijn zetel overneemt is nog niet duidelijk.

Luister het hele interview terug via deze link.