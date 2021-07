Natuurlijk Noord-Holland: Natuur vindt ruimte in Heemskerkse overhoekjes

De meeste hectaren Noord-Hollandse natuur zijn te vinden in kleine hoeken en gaten: tussen wegen, wijken en bedrijventerreinen. Al die kleine stukjes berm, plantsoen en ruigte tikken aan. Onder de hoge windmolen van Heemskerk weet boswachter Evert-Jan Woudsma orchideeën te vinden. En op het dak van een bedrijf spotten we het ene nest na het andere.

Dat is niet helemaal per ongeluk, want te zien is dat het gras vlak naast de sloot gemaaid is. Even verderop staat het gras een meter hoog. "Daar hadden de orchideeën geen schijn van kans gehad, die kunnen niet tegen het gras op. Maar door precies in deze vochtige strook naast de sloot te maaien en het maaisel af te voeren, heeft de beheerder hier de juiste omstandigheden gecreëert voor deze beschermde plant.

"Eigenlijk zijn er niet genoeg van dit soort rommelhoekjes", legt Evert -Jan uit, terwijl we rondstruinen langs een slootje. "Nederland is steeds meer opgeruimd en aangeharkt." Op een strook van een meter breed en twintig meter lang steken enige tientallen langwerpige roze bloemstelen omhoog. "Kijk, zelfs hier kunnen orchideeën groeien."

Bomvol vitaminen

Even verderop staan de brandnetels dicht op elkaar. "Brandnetels, grassen en bramen verdringen alle andere planten. Alleen op plaatsen waar weinig voedsel in de bodem zit, kunnen andere planten tevoorschijn komen. Door de inmiddels welbekende neerslag van stikstof is de natuur overal bemest, net als een boerenakker, waardoor de zeldzame kruiden door brandnetels, grassen en bramen overwoekerd raken. Zo verarmt onze natuur."

Gelukkig zijn brandnetels niet alleen slecht. Evert-Jan houdt een halfuur durende lezing over waar de brandnetel allemaal goed voor is. "Vlinders leggen hun eitjes op brandnetels, de toppen van de plant zitten bomvol vitaminen en mineralen, je kan textiel maken van de vezels en je kan thee zetten van de bladeren." Bekijk de video hierboven en je zult nooit meer hetzelfde naar brandnetels kijken als voorheen. En passant krijg je ook nog tips over hoe je van die rotjeuk afkomt!

Profiteert

Even verderop, op het aanliggende bedrijventerrein worden dakdekkers in de gaten gehouden door meeuwen. "Die hebben waarschijnlijk nesten", zegt Evert-Jan. We mogen van de dakdekkers mee het dak op en daar zien we het met eigen ogen: in de paar meter voor ons zien we zo al drie nesten met eieren en verderop lopen ongeveer tien dikke meeuwenkuikens op het dak.