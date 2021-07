Vrijwilligers rapen talloze sigarettenpeuken op: "Het zijn toch niet jouw peuken?!"

Honderdduizenden sigarettenpeuken worden vandaag van de straten in onze provincie gelicht door tientallen vrijwilligers. Ook in Enkhuizen vindt de opruimactie plaats om op die manier de peuk uit het straatbeeld te laten verdwijnen.

WEEFF/ Peter Goedhart

Gewapend met een zak en een grijper lopen negen vrijwilligers vandaag door de straten van de stad. De ene voorbijganger steekt zijn duim naar ze op, de ander heeft er weinig aandacht voor. Er vraagt zelfs een passant: "Het zijn toch niet jouw peuken?" Waarop er gereageerd wordt: "'Klopt, maar wel mijn stad!" Hard nodig De opruimacties is onderdeel van een landelijke actie. En dat is nodig vindt Bernadette Hakken: meer mensen moeten bewust zijn van de gevolgen voor het milieu. De mede-initiatiefneemster van deze landelijke opschoondag staat beter bekend als 'het peukenmeisje'. Al een aantal jaar raapt ze sigarettenpeuken van de straat. En ook vandaag staat ze er, met een emmer vol opgeraapte peuken in de hand, in de metro van Amsterdam. Milieu Ze heeft talloze redenen waarom de gevolgen van zo'n peuk op straat zo groot zijn. Zeker het plastic dat in de filters zit heeft grote gevolgen, zegt Bernadette. Het stroomt via de peuken in ons water. Ook dieren drinken daarvan. "Dagelijks in Nederland wordt er een vuilniswagen vol met peuken in het milieu gekiept. Daarmee wordt een enorme hoeveelheid giftige stoffen in het milieu gedumpt", legt ze uit. Die zitten namelijk in die sigaretten verwerkt. Vogels eten ze vervolgens op. "Onderzoek wijst uit dat 70 procent van de zeevogels peuken in hun maag hebben. Ook is bewezen dat zaden van planten slechter opkomen als je er een sigarettenfilter bijlegt. En een aantal van die zaden zijn weer het hoofdbestanddeel van voedsel voor ons vee."

De 'opbrengst' na een ochtendje rapen in Enkhuizen - WEEFF / Peter Goedhart

In Enkhuizen worden er niet alleen vandaag peuken geruimd. Eerder deze week hadden de vrijwilligers een enorme hoeveelheid peuken van de straat gehaald. "Afgelopen dinsdag waren er twee vrijwilligers rond de Westerkerk bezig met peuken rapen, de opbrengst was in twee uur tijd ruim 475 peuken", vertelt een vrijwilliger.



En daar blijft het niet bij. "Een paar dagen later is een van de vrijwilligers terug gegaan, naar de zelfde locatie, en raapte daar opnieuw bijna 200 peuken wederom." Meer bewustwording Volgens Hakken is deze dag en het opruimen maar een tijdelijke oplossing voor het probleem. Liever ziet ze natuurlijk minder uitgetrapte sigaretten op straat. Bewustwording is daarbij nodig; rokers zouden zelf iets bij zich moeten hebben waarmee ze de sigaret later weg kunnen gooien. Maar ook de overheid moet volgens haar meer in actie komen. "We willen als actiegroep dat er over twee jaar 70 procent minder peuken op straat liggen. Als dat niet wordt bereikt, moet er een verbod op de filters komen." De vrijwilligers in Enkhuizen geven ondertussen niet op. En hun werk wordt ook gezien en gewaardeerd. Een winkelier biedt ze een kop koffie aan tijdens een korte pauze.

WEEFF/ Peter Goedhart