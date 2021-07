Man (28) vlucht weg van ongeval, wordt alsnog opgepakt

Hoe veel hij had gedronken is overigens niet duidelijk, omdat de man de ademtest van de agenten weigerde. Ook met een bloedproef ging hij niet akkoord. Dat weigeren wordt ook aangemerkt door de politie als een misdrijf.

Na een zoektocht konden agenten de automobilist alsnog oppakken. Hij had te veel gedronken, volgens de politie was hij onder invloed van alcohol.

