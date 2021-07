3,5 jaar cel voor kinderporno en chantage met naaktbeelden

Een 32-jarige man is door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een celstraf van 3,5 jaar voor onder meer het chanteren met naaktbeelden en het maken en bezitten van kinderporno.

De man deed zich via sociale media voor als vrouw. Met zijn nepaccount wist hij tientallen mensen over te halen om seksueel getint beeldmateriaal te sturen. Vervolgens dreigde hij die beelden te delen met bekenden van het slachtoffer, als er geen geld naar hem werd overgemaakt. In veel gevallen slaagde hij. Deze manier van afpersing wordt ook wel 'sextortion' genoemd.

Hij is veroordeeld voor oplichting, sextortion, identiteitsfraude, het maken en bezitten van kinderporno en witwassen. Hij kreeg in totaal 42 maanden celstraf opgelegd, waarvan 12 maanden voorwaarderlijk. Hij moet in totaal ook nog 50.000 euro aan schadevergoedingen betalen aan twaalf slachtoffers.