Vuilnisman redt hanen uit gft-bak, getuigen gezocht

Een medewerker van afvalverwerkingsbedrijf HVC heeft maandag in Den Helder het leven van twee hanen gered. De hanen waren gedumpt in een kliko die in de Spoorstraat klaarstond om geleegd te worden, maar hen bleef een pijnlijke dood bespaard doordat de dienstdoende vuilnisman een blik in de container wierp.