GGD gaat coronavaccinaties uitdelen op de Beverwijkse Bazaar

Bezoekers van de Bazaar in Beverwijk kunnen zondag naast hun dagelijkse boodschappen ook hun coronavaccinatie halen bij een mobiele prikbus van de GGD. Door de bus in te zetten hoopt de GGD een groep te vaccineren die anders moeilijk te bereiken is - mensen die de Nederlandse taal niet al te machtig zijn.

Deze prikdag is onderdeel van een grotere campagne waarin voorlichting over vaccinaties centraal staat. Medewerkers van de GGD zijn de afgelopen tijd de regio Kennemerland ingetrokken om te kijken wat er nodig is om de groepen waar de vaccinatiegraad nu nog laag lijkt, toch over de streep te trekken.

Taal

Een van de groepen waar de vaccinaties minder goed op gang komen, is bij mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. De GGD kan uit onderzoek de conclusie trekken dat de vaccinatiebereidheid onder deze groep wel erg hoog is als ze in hun moedertaal uitleg krijgen.

De prikbus staat aankomende zondag bij de Bazaar. Mensen die daar hun eerste prik - er wordt geprikt met Pfizer en Moderna - halen, maken gelijk een afspraak voor de tweede. De komende tijd zal de prikbus ook op andere plekken in de regio ingezet worden, waar precies is nog niet duidelijk.