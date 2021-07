RB Leipzig eind juli laatste oefentegenstander van Ajax

Ajax heeft RB Leipzig toegevoegd aan het oefenprogramma. Op zaterdag 31 juli is de topclub uit de Bundesliga de tegenstander van de Amsterdammers.

Beide ploegen spelen tegen elkaar in het Oostenrijkse Grödig. Ajax is daar in die week op trainingskamp.

Bij RB Leipzig staat Brian Brobbey onder contract. Hij maakte deze zomer de overstap van Amsterdam naar Leipzig. Ook AZ oefent tegen de nummer twee van de Bundesliga. Op zaterdag 17 juli treffen zij elkaar op het complex van RB Leipzig.

Zaterdag oefent Ajax op het veld van Quick'20 in Oldenzaal tegen het Duitse SC Paderborn. Daarna volgen oefenduels met Anderlecht en Bayern München. Een week na de wedstrijd tegen Leipzig speelt Ajax voor de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.