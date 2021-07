Bergense raad keurt bestemmingsplannen goed: drie 'hete hangijzers' stap verder

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van Bergen zijn er enorme hordes genomen. Drie bestemmingsplannen waar in sommige gevallen al tientallen jaren over wordt gesteggeld haalden de eindstreep. Resultaat: ruim driehonderd nieuwe woningen.

De plannen die nu een stap verder zijn, zijn het dorpshart van Bergen en de woningbouwplannen op Delversduin in Egmond aan den Hoef en op de voormalige BSV-voetbalvelden in Bergen.

Samen zijn de plannen goed voor zo'n 340 woningen. Stuk voor stuk zijn het ook plannen waar jarenlang over geruzied is. Maar de sfeer lijkt sterk veranderd in de Bergense gemeenteraad, analyseert mediapartner Duinstreek Centraal.

Legendarisch

Michel Smook van Kies Lokaal noemde het een legendarische avond. Waar partijen enkele jaren geleden elkaar nog in de haren vlogen over deze dossiers, kon er inmiddels gesproken worden van een normale politieke discussie.

Het grootste twistpunt was altijd de herinrichting van het centrum, het dorpshart van Bergen. Daar wordt al sinds de sloop van het Bello-stoomtramstation in 1959 over gebakkeleid. Het plan 'Harmonielocatie' dat er nu ligt, is meer in samenspraak opgesteld, en kan op steun van de hele raad rekenen sinds de supermarkt uit het ontwerp is geschrapt. Maar helemaal unaniem zijn de plannen gisteravond niet aangenomen.

Voor de BSV-velden was de bouwhoogte nog een pijnpunt voor GroenLinks. Voor de meeste partijen woog het zwaarder dat er zo meer woningen konden komen op het oude sportcomplex, waarvan veel in de sociale huursector.

Verdachte ambtenaar

Bij Delversduin vonden GroenLinks en Behoorlijk Bestuur Bergen de tijd nog niet rijp om een besluit te nemen. Zo was de van ambtelijke corruptie verdachte topambtenaar Eric van H. in het verleden betrokken bij het opstellen van deze plannen.

Omdat zijn rechtszaak nog moet komen, is niet duidelijk of mogelijk onzuiver is gehandeld met de vorige projectontwikkelaar Jan Ory. De andere partijen vonden dat er wel een knoop over kon worden doorgehakt.